Hongaars meisje (13) uit kindertehuis geprostitueerd in Roermond

Merendeel denkt dat we niet alleen zijn in het universum

15:10 Bestaat er een wereld met gekke groengele mannetjes die ronddwalen op een andere planeet? De vraag of buitenaards leven bestaat is er één waar we ons graag, al dan niet aangewakkerd door ruimtefilms mee bezig houden. En blijkbaar denkt de meerderheid (61%) van ons dat dat inderdaad zo is.