Hoofd Haarscheurtjes van het bruggenonderhoudsbedrijf

Lid uit studenten­ver­e­ni­ging Delft gezet na filmopna­mes op toilet

1:29 Een lid van de Delftse studentenvereniging Virgiel heeft stiekem opnames gemaakt op het damestoilet in het verenigingsgebouw. Dat meldt de NOS. De TU Delft is over het voorval ingelicht en het lidmaatschap van de man is ingetrokken.