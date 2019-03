Hoofdverdachte bekent na ruim zes jaar moord op marktkoopman Andy de Heus (30)

Visvijver

Marktkoopman Andy de Heus werd sinds 18 december 2012 vermist. Hij zou naar een restaurant in het Limburgse Nieuwstadt gaan, maar kwam daar nooit aan. Eerst werd zijn grijze Volkswagen Caddy uitgebrand teruggevonden in België. Zijn stoffelijk overschot werd in februari gevonden bij een visvijver in het Limburgse Stevensweert. S. is in april veroordeeld tot vier jaar en acht maanden gevangenisstraf.



Bijna drie jaar geleden kwam Ron S. ook al in het nauw, nadat er nieuw bewijs aan het licht kwam over de verdwijning van en moord op de 30-jarige Limburger. Ronnie S. uit Sittard heeft in zeker één telefoontje naar iemand buiten de gevangenis, én in minstens een gesprek met een kennis die hem kwam opzoeken, informatie gedeeld die doorslaggevend kan zijn voor de oplossing van de zaak.