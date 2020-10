Hoogleraar hekelt cultuur van wegkijken bij racistische incidenten van toen en nu

Oostenrijk paait Nederlan­der, maar winterspor­ter wacht af: ‘Het is echt veilig’

29 september Hoe gezellig wordt de wintersportvakantie? Après-ski is verboden. Horeca moet ook in Oostenrijk om 22.00 uur dicht. Skigebieden doen er alles aan om skiërs te paaien. Zo gaan de skiliften in een hogere versnelling zodat je ondanks het afstand houden tóch snel boven bent. ,,Het is echt veilig.’’