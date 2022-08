Hoogleraren over huilende excuses na geintje tijdens Pride: ‘Progressief Nederland van de leg geraakt’

Personeels­te­kort politie raakt nu ook Burgernet: ‘Soms maken we bewuste keuze het niet in te zetten’

De politie wil vaker een melding via Burgernet versturen, maar vanwege personeelskrapte lukt dat onvoldoende. Hiermee laten zij een goede kans liggen om een heterdaadje op te lossen of een vermist persoon (nog sneller) terug te vinden. ,,We balen er zelf ook van omdat die tip van de burger essentieel kan zijn”, aldus centralist Alexander.

8 augustus