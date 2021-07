Hoogwater bij Lobith? Dat kan helemaal niet! Het collectieve misverstand van Nederland blijft maar bestaan

TOLKAMER/ SPIJK - De Rijn bij Lobith. Of je nou keek naar het journaal, luisterde naar de radio of de krant opensloeg. Bij nieuws over hoogwater in de Rijn werd steevast gesproken over het waterpeil bij Lobith. En dat terwijl bij het Liemerse dorp geen rivier te bekennen is.