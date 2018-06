Hooikoorts: het wordt alleen maar erger

Maar voor die mensen is opnieuw slecht nieuws uit wetenschappelijke hoek, ditmaal van internist allergoloog Hanneke Oude Elberink van het Universitair Medisch Centrum Groningen. ,,Ik hoor van patiënten ook enthousiaste verhalen over medical taping, maar er is geen enkel bewijs dat het werkt. Wel is in het algemeen bekend dat placebo-effecten bij chronische aandoeningen groot zijn. Ondanks het feit dat je zelf met nepmedicatie kan verbeteren, heb je duidelijk meer baat bij echte medicatie.’’



Als patiënten zich beter voelen door geplak op de rug, heeft Oude Elberink op zich daar geen bezwaar tegen. ,,Ik heb er wel bezwaar tegen dat professionals dit aanprijzen als werkzaam. Maar ja, als ze vertellen wat ik vertel helpt het niet meer. Dan is de magie verdwenen.’’



Voor hooikoortslezers die bij deze uit de droom zijn geholpen, volgt het laatste beetje slecht nieuws, opnieuw van bioloog Van Vliet. Door al dat lekkere weer maken we ook kennis met nieuwe plantensoorten. En sommigen zijn pure horror voor patiënten. ,,Bijvoorbeeld ambrosia, die bloeit pas laat, maar is één van de ergste hooikoortsplanten ter wereld. Het is een plant die niet tegen te houden is. Je ziet ook steeds meer olijfbomen. In het Middellandse Zeegebied is dat één van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts.”