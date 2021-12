Hooikoorts met kerst: vrees voor grotere gevoeligheid voor omikron door nu al veel pollen in de lucht

Jos en zijn buren opgelucht: na jarenlange strijd toch geen arbeidsmi­gran­ten in hun straatje

‘We hebben het bereikt, de vlag kan uit!’ Aan de Graaf Reinoldweg in ’t Harde heerst in de donkere dagen voor kerst een jubelstemming. Jaren hebben ze zich verzet tegen de komst van ruim veertig arbeidsmigranten naar het zogenaamde Brigadegebouw. Nu Harry Frens het pand heeft verkocht, is dat boek gesloten. Iedereen blij? Dat toch niet...

21 december