Hoor wie klopt daar, kinderen? Als het maar geen boa is

Streep door je skivakan­tie door Duitse maatrege­len: ‘Kwart van kerstreser­ve­rin­gen kwijt’

Niet alleen de skivakantie in Oostenrijk en Zwitserland dreigt niet door te gaan. Ook de mensen die de kerstvakantie in Duitsland wilden doorbrengen, zetten een streep door de vakantie. Belangrijkste reden: kinderen moeten volgens het huidige reisadvies eerst vijf dagen in quarantaine.

2 december