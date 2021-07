Horrorscenario's in slachthuizen: ‘Varken ging levend in broeibak met water van 60 graden’

Video Vermoede­lij­ke schutter bij moordaan­slag op Peter R. de Vries is rapper Delano G.

8 juli De tweede verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries is de 21-jarige Rotterdamse rapper Delano G.. Zwaarbewapende agenten vielen dinsdagnacht zijn tweede woning in Tiel binnen. Op basis van het signalement wordt G. beschouwd als de vermoedelijke schutter. Volgens bronnen was de jonge rapper al eerder het criminele pad op gegaan.