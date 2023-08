Hotel heeft schuld van zeven miljoen euro, schuldeiser wil het veilen

van wieg tot graf Wim (66) overleed in de armen van zijn vriend na etentje in restaurant: ‘Hij hield van zijn medemens’

Wim (66) emigreerde met zijn vriend naar Griekenland. Vijftien maanden heeft hij van die droom kunnen genieten, want nadat hij zondagmiddag thuis kwam na zijn wekelijkse etentje in het restaurant van vrienden stierf hij in de armen van zijn George. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Wim de Water (16 augustus 1956 – 30 juli 2023).