Hotel met tientallen gasten ontruimd na grote brand op dakterras van Haags café

In het hart van de Haagse binnenstad is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken op het dak van het bekende café Haagsche Bluf. Nabij de hoek van de Venestraat en de Groenmarkt vloog rond kwart voor twee op het dakterras van het historische pand de rieten overkapping in brand. In het dichtbebouwde blok wordt het vuur onder meer bestreden door twee hoogwerkers. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.