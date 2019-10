Hotelbaas bijt van zich af na negatieve recensies en noemt klanten ‘valse feeks’ of ‘gierige krent’

Het kleine Queens City Vintage Hotel in Amersfoort verscheen deze week op de website The Best Social Media . De site verzamelde een aantal tweets van twitteraar @JenniekvB. Zij speurde naar de recensies van gasten op het hotel en vond een aantal zeer opvallende reacties van het hotel zelf. Zo valt onder meer te lezen: ‘als er een lijst voor zuurpruimen bestond, dan stond u op nummer 1’, ‘wij hebben zelden iemand gezien die zo onfatsoenlijk binnenkwam’ en ‘wat een ongelooflijk stel ondankbare zuurpruimen’. Het hotel zou naar eigen zeggen het liefst zelf de kritische gasten recenseren. In dat geval, zo schrijft het hotel, zou een gast ‘een 1 krijgen’. Ook worden gasten uitgescholden voor ‘valse feeks’ en ‘gierige krent’.

Volgens Bouwer is het niet haar bedoeling om mensen te beledigen. ,,Het is ludiek, een beetje cabaret. Je ziet toch dat het geen alledaagse reacties zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen de grond in te boren, ik wil aankaarten dat hier iets mee gedaan wordt. Ik probeer misstanden aan te kaarten. De recensies bij Google en Booking.com, dat is soms bijna chanteren. Dat hoor ik ook om mij heen, dat klanten zeggen dat ze dingen willen omdat ze anders een slechte review schrijven. Omdat ze bijvoorbeeld geen gratis ontbijt krijgen.’’