Hotels Fletcher en Van der Valk worden ziekenhuisafdeling om ruimte te maken voor coronapatiënten

UPDATEDe Veiligheidsregio's hebben grote hotelketens in Nederland gevraagd om hotels ter beschikking te stellen voor de opvang van ziekenhuispatiënten. Ziekenhuizen krijgen zo meer ruimte voor coronapatiënten. Eventueel kunnen ook (herstellende) coronapatiënten in de hotels opgenomen worden. ‘Wij hebben in 24 uur een hotel klaar.’

Fletcher Hotels (100 vestigingen, 6500 bedden) is bezig met de voorbereiding om 15 locaties in het zuiden van het land om te vormen tot ziekenhuisafdeling. Die 15 zijn goed voor zo'n duizend bedden. Onder andere de hotels in Deurne, Helmond en Roermond worden klaargemaakt. ,,We kunnen ieder hotel binnen 24 uur klaar hebben voor de opvang. De draaiboeken liggen klaar. Dat doen we in overleg met de Veiligheidsregio’s. We kunnen coronapatiënten opvangen, mensen in een woonzorg-situatie of mensen die in het ziekenhuis liggen maar geen zware zorg nodig hebben,’’ zegt CEO Rob Hermans.

Volledig scherm Rob Hermans, CEO van Fletcher Hotels. © Marnix Schmidt Ook Van der Valk is gevraagd om locaties ter beschikking te stellen. Het gaat om patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis, stelt een woordvoerder van Van der Valk. In Urmond (Limburg) wordt het eerste centrum voorbereid. Het coronacentrum is een initiatief van huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio. Momenteel wordt hard gewerkt om het coronacentrum zo snel mogelijk klaar te maken. ,,Als een hotel voor coronapatiënten geschikt moet zijn, dan betekent dat nogal wat. Alles wat uit de kamer komt moet gereinigd worden. Maar we zijn er klaar voor‘’, zegt Hermans.

De hotelketens bieden de patiënten een bed, maaltijden en schoonmaak. Voor de zorg moeten de ziekenhuizen zorgen.

Over de vraag waarom de hotels bijspringen is Hermans duidelijk. ,,We hebben de ruimte, en we willen helpen. Inmiddels is 90 procent van onze hotels dicht. We kunnen heel flexibel zijn. Over geld is nog niet gesproken. We willen overleven, zoals iedereen.”

De verdeling van coronapatiënten over het land wordt binnenkort verplaatst naar Rotterdam. Sinds vrijdag gebeurt dat vanuit Tilburg, maar het is de bedoeling dat het Erasmus Medisch Centrum die taak overneemt. Daar wordt het studiecentrum van het academische ziekenhuis nu ingericht als coördinatiecentrum.

Verdeling

De verdeling van patiënten over verschillende locaties gaat dus landelijk gecoördineerd worden vanuit Rotterdam. Ziekenhuizen moeten zelf aangeven hoeveel bedden er bezet zijn en hoeveel nog vrij, geeft Ernst Kuipers aan bij het NOS Radio 1 Journaal. ,,Het is nu heel druk in Brabant, maar de komende week zal het druk worden in het hele land”, zegt Kuipers, die voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Vanuit Brabant kwam vorige week de noodkreet dat landelijke coördinatie nodig was. Vrijdag werd daar gehoor aan gegeven en namen medewerkers van Defensie hun intrek in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Zij zorgden er dit weekend al voor dat er zo'n 150 patiënten van Brabantse ziekenhuizen naar de rest van het land vervoerd konden worden. Veel gaan er naar het noorden, waar in de ziekenhuizen nog niet veel merkbaar is van de coronacrisis.

In Brabant zijn ze er in principe blij mee dat de coördinatie nu naar Rotterdam verplaatst wordt. ,,Dat geeft aan dat het een landelijk probleem is, en dat iedereen doordrongen moet zijn van de urgentie”, zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in de provincie.

Het is echter nog niet zover: ,,Vooralsnog zijn de defensiemedewerkers in Tilburg nog volop aan het werk. We hopen ook dat ze vanuit Rotterdam hun oor te luister leggen bij ons. Wij hebben natuurlijk al waardevolle ervaring opgedaan.”

Lucht

Dankzij de verplaatsing hebben de ziekenhuizen in Brabant eindelijk weer wat lucht. De vraag is voor hoelang. De komende week wordt opnieuw een grote stroom patiënten verwacht. In Brabant proberen de ziekenhuizen de ic-capaciteit te verhogen naar 300 bedden. Landelijk moet de capaciteit deze week omhoog van 1150 naar 1500 ic-bedden, en daarna verder naar 2000.

In het slechtste scenario houdt het RIVM er overigens rekening mee dat er dit voorjaar 2500 ic-bedden bezet zijn. In een Kamerbrief van afgelopen vrijdag geeft minister Hugo de Jonge aan zijn best te doen om de ic-capaciteit zo ver te verhogen als mogelijk. Daarbij is het cruciaal dat er voldoende personeel en beademingsapparatuur gevonden wordt.