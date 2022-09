Hovenier Kevin haalde tuin van klant in Apeldoorn leeg: ‘Niet normaal hoeveel reacties ik krijg’

nieuw-beijerland Epilepti­sche aanval chauffeur truckdrama moeilijk aan te tonen: ‘Specula­tief en voorbarig’

De 45-jarige vrachtwagenchauffeur van het truckdrama in Nieuw-Beijerland heeft vlak voor het ongeluk een epileptische aanval gehad, zo beweert zijn advocaat. Hoe reëel is dat? En is dat te bewijzen? Een getuige van het drama noemt de uitspraken ‘speculatief en voorbarig’.

8:41