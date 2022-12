Hsl-treinen komende maanden fors vertraagd door onveilig viaduct: tot half uur later in Londen en Parijs

Schade aan een hsl-viaduct bij Rijpwetering zorgt ervoor dat treinen op de hogesnelheidslijn sinds eind oktober flink vertraagd raken. In het ergste geval komen reizigers een half uur later aan in Brussel, Parijs en Londen.

Tijdens een recente controle ontdekte ProRail dat er in het hsl-viaduct bij Rijpwetering scheuren in de lassen zitten. Er is sprake van een ontwerpfout, stelt de spoorbeheerder, die daarop direct een snelheidsbeperking heeft ingesteld. Per 28 oktober mochten hoge snelheidstreinen mogen op dat deel van het spoor slechts 40 kilometer per uur kilometer per uur rijden. Inmiddels is dat verhoogd naar 80 km/uur.

Het blijft echter veel minder snel dan de reguliere 160 of zelfs 300 km per uur die normaliter is toegestaan. Gevolg is dat alle treinen op de hoge snelheidslijn minuten vertraging oplopen. ,,Deze verlaagde snelheid zorgt voor ongeveer drie minuten vertraging voor IC Direct treinen en vijf á zes minuten voor de Thalys en Eurostar”, laat ProRail weten.

Daar blijft het echter niet bij, vult NS aan. ,,Voor reizigers met de bestemming Brussel, Parijs of Londen kan dit, afhankelijke van de drukte op het Belgische spoor, oplopen tot een halfuur,” laat woordvoerder Erik Kroeze weten.

Oplossing kan lang duren

Consequentie van de veel lagere snelheid is dat treinen op de hsl meer vertraagd raken dan wettelijk is toegestaan. ,,Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ProRail en NS de opdracht gegeven ervoor te zorgen minimaal 82,1 procent van de reizigers op de hogesnelheidslijn niet meer dan vijf minuten vertraging oploopt. Door de ontwerpfout in het viaduct halen we deze doelstelling in 2022 niet.”

Onduidelijk is wanneer de problemen zijn opgelost. ,,ProRail werkt momenteel hard aan een oplossing, zodat de snelheid weer beheerst verhoogd kan worden naar 160 kilometer per uur”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen donderdag aan de Tweede Kamer in een brief over het spoorgoederenvervoersbeleid.

Niet uitgesloten is dat de snelheidsbeperking nog maanden van kracht blijft. Zeker nu ProRail het gehele gebied rond het Rijpweteringse viaduct over een lengte van ongeveer acht kilometer onder de loep neemt. Minstens negen anderen bouwconstructies zijn op dezelfde manier ontworpen, stelt ProRail. ,,Deze worden onderzocht om zeker te zijn dat daar ook geen scheuren ontstaan. Daarom is besloten de snelheid in dit gebied te verlagen naar 160 kilometer per uur.”

‘Veiligheid prioriteit’

De spoorbeheerder zegt de situatie voor reizigers bijzonder vervelend te vinden. ,,De veiligheid op het spoor heeft echter te allen tijde prioriteit. We werken er, samen met de betrokken partners, aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

NS is content dat ProRail de problemen met de constructie van de hogesnelheidslijn serieus en met spoed oppakt. ,,Veiligheid staat voorop. Tegelijk willen we de hogesnelheidslijn weer gebruiken waar deze voor bedoeld is", zegt woordvoerder Erik Kroeze.