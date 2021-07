Hubert Bruls kijkt terug op bijzonder jaar: ‘Olifantenhuid ontwikkeld tegen kwetsende opmerkingen’

reportage Nederland­se tieners massaal naar Knokke om te feesten: ‘Niemand houdt zich toch aan de regels?’

11 juli Nederlandse jongeren zoeken hun uitgaansheil weer over de grens bij de zuiderburen. Een groot aantal tieners, vaak niet ouder dan 16 jaar, verzamelde zich zaterdagavond in Knokke om hun vakantie te vieren. De Belgische politie kreeg ondersteuning van Nederlandse collega's om de boel in het gareel te houden. ‘Iedereen uit onze buurt komt naar Knokke om te feesten. Dat is traditie.’