Hugo Borst over Jules Deelder, Rico vs. Badr en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Waarom in winkels nauwelijks Hollandsta­li­ge kerstmu­ziek te horen is

18:19 Stap een winkel of café binnen en 9 van de 10 keer hoor je in deze tijd van het jaar kerstmuziek. Als je achteloos door een winkel struint, heb je niet in de gaten dat over de keuze van de liedjes uitgebreid is nagedacht. De kans is groot dat Marcel Bouman (50) de muzieklijst heeft samengesteld.