Huisarts stelt steeds vaker soa-diagnose

Zus van overleden Anja Schaap: ‘Ik kan nu rouwen om mijn lieve zusje’

Het overlijden van Anja Schaap (33) is in Katwijk als een bom ingeslagen. Na een wekenlange zoektocht vonden schippers gisteravond haar lichaam in de Noordzee. Zus Carolien, die dagelijks over de zoektocht en haar emoties berichtte, is gebroken, maar ook dankbaar. 'Lieve mensen, wat is er veel om Anja gebeden. Dank voor al dit gebed en jullie steun.'