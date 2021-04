Huisarts zegt dat meneer Van Tol (85) is overleden door corona, maar familie weerspreekt dat: ‘Hij had hartkwalen’

Coronavirus LIVE | EMA oordeelt woensdag of donderdag over AstraZene­ca, 6392 avondklok­boe­tes afgelopen week

15:54 Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald. Het RIVM telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5592 positieve tests, 273 minder vergeleken met vorige week dinsdag. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt woensdag of donderdag met een oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca. Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.