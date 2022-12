Huisartsen op de vingers getikt vanwege nalatige zorg voor Emmanuel Duru (13)

Emmanuel Duru was een meervoudig gehandicapte jongen die leed aan AMC, een ziekte die ervoor zorgde dat zijn botten en spieren zich niet goed konden ontwikkelen. Met zijn aangepaste fiets en aanstekelijke lach vormde Emmanuel een bekende verschijning in Vlissingen.

De jongen woonde sinds zijn tweede jaar bij zijn oma in de Bloemenlaan. Zij zorgde voor hem, tot eind mei het noodlot toesloeg. Emmanuel werd ziek en moest zoveel overgeven dat hij, zo bleek achteraf, een darmobstructie had. Na vier dagen ziek zijn is Emmanuel op 13-jarige leeftijd overleden.

Zijn dood was onnodig

Zijn dood was onnodig, zei oma Diny van Kerkvoorde destijds al in een interview met de PZC. De Vlissingse oma had bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch klachten ingediend tegen de twee dienstdoende huisartsen, die volgens haar tekortschoten in hun zorg en diagnose.

Van Kerkvoorde heeft daarin gelijk gekregen. Volgens het tuchtcollege hebben beide artsen - waarvan de een haar vaste huisarts verving en de ander dienst had op de HAP - in meerdere opzichten niet gehandeld ‘met de zorgvuldigheid die van hem ten opzichte van de patiënt en de oma mocht worden verwacht’.

Niet serieus genomen

De waarnemend arts heeft volgens het medisch tuchtcollege te weinig gedaan om een goede diagnose te stellen. Hij had Emmanuel, die op dat moment al drie dagen moest overgeven, moeten onderzoeken in plaats van alleen zijn braaksel te ruiken en bekijken. Ook heeft de kleur van de urine hem geen alarm doen slaan. Bovendien, stelt het college, had de arts de oma met haar kleinzoon naar de praktijk moeten laten komen. Waarom hij dat niet deed, heeft de arts niet uitgelegd. Dat wordt hem verweten.

De HAP-arts, die de oma direct na het overlijden heeft gezegd de situatie verkeerd te hebben ingeschat en grote spijt heeft betuigd over de tragische afloop, had Emmanuel in het ziekenhuis moeten laten opnemen. Dat valt hem volgens het college te verwijten. Ook had hij bij de oma, die zich niet serieus genomen voelde, meer navraag moeten doen naar de achtergrond van haar zorgen en de gezondheidstoestand van haar kleinkind.

Mogelijke gevolgen

De waarnemend arts krijgt een berisping, voor de HAP-arts blijft het bij een waarschuwing. Een waarschuwing heeft, behalve - geanonimiseerde - publicatie in de Staatscourant, verder geen gevolgen. Een berisping is wel degelijk een echte terechtwijzing, waarbij het tuchtcollege ook nog kan besluiten tot een geldboete. In beide gevallen kunnen de artsen hun beroep blijven uitoefenen.