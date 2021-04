Huisartsen willen 60-minners prikken: ‘Zo lang sigaretten mogen, blijf ik AstraZeneca aanbieden’

Meer dan een miljoen zestigminners met astma, diabetes of bijvoorbeeld hartziekten konden al opgelucht ademhalen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde aan dat zij toch voorrang krijgen bij het vaccineren. Ze zijn niet tegelijkertijd met, maar vóór de gezonde vijftigers aan de beurt. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Vanaf begin mei worden zij via hun huisarts uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Om tempo te maken wordt de prik echter niet door de huisarts gezet, zoals het plan was, maar door de GGD's, die hun prikcapaciteit flink aan het opschalen zijn.