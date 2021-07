Huisartsenpost stapelt fout op fout: doodzieke coronapatiënt Gerd (63) overlijdt

De familie is verdrietig en woedend tegelijk. Ze diende een klacht in, die is onderzocht door de calamiteitencommissie van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). De onafhankelijk artsen komen tot een snoeihard eindoordeel. ‘Concluderend is de zorg van de spoedpost op verschillende vlakken onvoldoende geweest, waardoor de ernst van de situatie niet is onderkend en ziekenhuisopname te lang op zich liet wachten’, aldus de commissie.