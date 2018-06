Huisartsentekort Leeuwarden dwingt zorgverzekeraar tot noodmaatregelen

Het acute huisartsentekort in Leeuwarden is volgens de krant ontstaan door een samenloop van omstandigheden waaronder het overlijden van drie huisartsen. Dat versnelde de problematiek in de Friese hoofdstad. De Leeuwarder huisartsen spraken in september al van een crisis. Toen stonden enkele tientallen Leeuwarders op een wachtlijst voor een huisarts. Inmiddels zijn dat er zo’n 350.

Omdat er geen zicht is op een spoedige oplossing neemt De Friesland Zorgverzekeraar noodmaatregelen om mensen zonder huisarts toch te kunnen helpen als zij medische behandeling nodig hebben. Met Leeuwarder huisartsen is afgesproken dat ze moeten doorverwijzen naar de verzekeraar, die dan met urgentie zal bemiddelen. ,,We gaan per patiënt maatwerk leveren. Een andere oplossing hebben we eerst niet”, zegt manager eerstelijnszorg Floriaan van Bemmelen.

'Geen interesse'

Van Bemmelen spreekt van ,,een onwenselijke situatie, die zorgen baart.” De Friesland-directeur Bert van der Hoek kondigde eind april een oplossing aan 'voor de zomer' maar dat gaat niet lukken, zegt de eerstelijns zorgmanager.

,,In het najaar hebben we driehonderd huisartsen benaderd om naar Leeuwarden te komen maar dat heeft slechts één of twee waarnemers voor een paar middagen opgeleverd. Zestig huisartsen die twijfelden, zijn onlangs nogmaals benaderd maar Leeuwarden trekt hen niet aan.”

Voorbode