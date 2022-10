Huiselijk geweld, vechtscheidingen: alle geheimen van gezinnen in crisis lagen letterlijk op straat

Dagelijks bedrijven plat door gijzelsoft­wa­re: ‘Gaat al meer geld in om dan in drugshan­del’

Het aantal meldingen van cyberincidenten is in vijf jaar verdrievoudigd. Afgelopen jaar werd in Nederland elke dag een bedrijf het slachtoffer van cybercriminelen. Ze leggen het systeem plat en eisen soms tonnen losgeld. Soms wordt zelfs met criminelen onderhandeld. Deze site dook in 2021 in een duistere onderwereld.

26 oktober