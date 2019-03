Huishoudens Midden-Limburg hebben weer water uit de kraan

INTERVIEW Ronald verloor jaren van z’n leven na terecht schot: ‘Ik herinner me het gezicht van mijn kind niet’

9:48 Hoofdagent Ronald V. (34) schoot in 2013 uit noodweer een verdachte neer. Hij redde daarmee het leven van zijn collega’s, maar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. Pas in hoger beroep volgde vrijspraak. Zijn zaak werd een zaak van de hele politie. In een boek vertelt hij over de impact.