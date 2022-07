Huiveringwekkende beelden aanvaring Rotterdam: ‘Wij dachten allemaal dat die mensen dood waren’

Met videoEen watertaxi is donderdagmiddag gekapseisd bij de Erasmusbrug in Rotterdam na een aanvaring met een rondvaartboot van Spido. Zes opvarenden - twee stellen, één kind en de schipper - ontsnapten aan de dood. Het lijkt erop dat een luchtbel de opvarenden heeft gered.

Op beelden van de webcam bij de Erasmusbrug is te zien hoe de watertaxi rond half twee in botsing komt met de Spido, die nét vertrokken was. De beelden zijn huiveringwekkend: de watertaxi wordt ondersteboven geduwd en lijkt helemaal onder de veel grotere Spido te verdwijnen. ,,Toen we erlangs voeren, zagen we alleen de onderkant van de boot,” vertelden opvarenden van de Spido, eenmaal aan wal. ,,We zagen nergens mensen in het water. We dachten allemaal: die mensen zijn dood.”

Maar andere watertaxi’s schoten direct te hulp om de ‘taxipassagiers’ uit het water te halen. Meerdere opvarenden vertellen dat andere watertaxi's met een kabel de gekapseisde watertaxi een stuk omhoog wisten te liften. ,,En toen zagen we ineens koppies in het water verschijnen,” vertelt een van de Spido-passagiers. ,,Die mensen moeten toen uit die luchtbubbel onder de taxi gekomen zijn. Maar dat was pas na enkele minuten. Vanaf andere boten werden daarna reddingsvesten toegeworpen.”

In totaal werden zes mensen levend en wel uit het water gehaald. ,,Ik hoor van iedereen dat onze watertaxi's razendsnel gehandeld hebben,” zegt Daan van der Have, mede-eigenaar van de watertaxi, duidelijk geëmotioneerd. ,,Ik ben ongelooflijk opgelucht dat iedereen veilig is.” De uit het water gehaalde opvarenden waren allemaal aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De schipper van de watertaxi is al sinds 1993 werkzaam bij het bedrijf, zegt Van der Have. Op de genoemde webcambeelden lijkt het erop dat hij de Spido over het hoofd ziet, wat eigenlijk onvoorstelbaar is. Zo'n twintig seconden voor de crash vaart er nog een andere boot tussen de Spido en de taxi door, net de andere kant op. Wellicht heeft de schipper de Spido daardoor pas laat gezien.

Van der Have heeft in de uren na de crash nog niet met zijn schipper gesproken om te vragen wat er misging. ,,Hij is in shock. Hij krijgt nu hulp, maar vooral om te zien hoe het met hem gaat. Nu meteen over de toedracht van dit ongeluk met hem praten, is niet goed. Ik hoor ook dat mensen zeggen dat het ‘duidelijk’ de schuld is van de watertaxi, maar dat is voor mij nog geen uitgemaakte zaak. Wat ik zie is vooral een onduidelijke situatie op het water, omdat het onder de brug gebeurt en omdat er nog een andere boot bij betrokken is die net de andere kant op vaart. Speculeren heeft echt geen zin.”

De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Beiden schippers worden gehoord.

Kapitein is ‘flink van slag’

Leo Blok, directeur van Spido, zegt echter dat de beelden van het incident ‘boekdelen spreken’. ,,De kapitein voer met de Marco Polo (een van de rondvaartboten, red.) weg toen de watertaxi er snel voor wilde komen. Hij zag het al aankomen, dus hij zette de boot snel in z'n achteruit. Maar hij kon niet meer voorkomen dat hij de watertaxi aantikte.”

De kapitein is ‘flink van slag’, zegt Blok. ,,Hopelijk herstelt zich dat snel, maar dat blijkt vaak later pas. Hij is goed geschrokken. Maar hij niet alleen, ook de bemanning.” De Spido-boot zelf heeft maar weinig schade. ,,Er zitten een paar krasjes op.”

Geramd door speedboot

Aanvaringen komen vaker voor op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In 2019 kwam daardoor een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Ze zat in een sloep, die werd geramd door een rubber speedboot. Ook elf andere opvarenden vielen in het water. Een van hen raakte invalide. De schipper die de aanvaring veroorzaakte, werd veroordeeld tot een werkstraf.

In mei 2018 botsten een watertaxi en een sloep. Alle opvarenden van de sloep vielen in het water. De beide schippers kregen boetes.

