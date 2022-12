Hulde! De bomen winnen het van de kettingzaag

Man laadt elektri­sche auto op bijzondere manier op en wordt aangehou­den

Een Tesla-bestuurder besloot dinsdag in Oud-Beijerland zijn voertuig op te laden aan een lantaarnpaal in plaats van aan een oplaadpunt. De politie betrapte de automobilist en hield hem aan. Saillant detail: de stroomdief had z'n auto nooit aan de praat gekregen.

20 december