Hulp voor bruiden die trouwjurk in vlammen zagen opgaan

Bruiden die na de brand in een bruidsmodezaak in Lelystad zonder jurk zitten, krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Ex-bruiden bieden hun trouwjurken aan en andere winkels willen ze helpen om snel aan een nieuw exemplaar te komen. Voor de getroffen ondernemers is al een werkplek in een atelier aangeboden.

Vannacht kwam het bericht dat ze zo vreesde: de trouwjurk van Caroline Schwagermann ging gisteren in vlammen op. ,,Ik las het vanmorgen toen ik wakker werd en voelde me helemaal terneergeslagen", zegt ze. Want dit was haar droomjurk. Ze had nooit gedacht met haar maat in een jurk met zeemeerminmodel te passen. En tóch had ze zo'n japon gevonden. ,,Ik had er tien gepast, de moed zonk me in de schoenen. Maar toen haalde de eigenaresse deze uit het rek en was ik op slag verliefd.”

Caroline Schwagermann is één van de kleine honderd bruiden die sinds gisteren geen trouwjurk meer heeft. De jurken hingen bij EMB Fashion, een bruidsmodezaak speciaal voor grote maten, maar die winkel brandde door onbekende oorzaak uit. Van de jurken van zeker 88 bruidjes-in-spe is niets meer over. Voor sommige gedupeerden komt de bruiloft echter erg dichtbij. Zij maken zich grote zorgen over hun grote dag.

Quote We hopen de bruiden die op heel korte termijn gaan trouwen toch nog een mooie jurk te kunnen bieden Anouk Henderik, Initiatiefnemer Hulpactie EMB Fashion Lelystad

Op Facebook roepen drie betrokken dames op om bruidsjurken in grote maten van zolder te halen en aan te bieden aan de gedupeerden. Op de pagina Hulpactie EMB Fashion Lelystad kunnen ze zich melden. En dat gebeurt: bronzen exemplaren, witte met kant of borduursels, maar ook torseletjes. Er is al wat keuze. ,,We hopen de bruiden die op heel korte termijn gaan trouwen toch nog een mooie jurk te kunnen bieden", legt Anouk Henderik, één van de initiatiefnemers uit.

Matches

Er lijken nog geen matches te zijn. Sterker, op de aanbiedingen komen nog geen reacties. Logisch, vindt Henderik, want maandag wordt pas duidelijk wat er vanuit de verzekering gaat gebeuren. ,,Je gaat ook niet gelijk als een kip zonder kop rondrennen om een jurk te vinden. Alhoewel, misschien zou ik dat zelf wel doen", zegt ze lachend. ,,Maar het is moeilijk. Ze zijn hun droomjurk ineens kwijt. Het wordt misschien een keuze: ga je alles annuleren zodat je op je droomjurk kunt wachten of laat je de bruiloft doorgaan en trouw je in een andere jurk.”

Bruidsmodezaken schieten eveneens te hulp. Bij Sam's Bruidsboetiek kunnen gedupeerde dames een nieuwe jurk uitzoeken en zelfs korting krijgen. ,,Het is natuurlijk een product met een vrij grote emotionele lading, dus dit is een groot probleem. We kunnen kijken of we dezelfde jurken via leveranciers alsnog kunnen krijgen en hebben ook nog wat jurken op voorraad", reageert eigenaar Olaf Harleman. Maar daarvoor moeten ze wel afreizen naar Enschede.

De bruidsmodezaak raakte volledig verwoest.

Belronde

Bij Wedding Wonderland in Almere hangen veel jurken in allerlei grote maten. ,,Maar ik kan me voorstellen dat als je als bruid een jurk hebt gevonden, je die terug wil’', beseft eigenaar Rudy Neugebauer. ,,We kunnen maandag een belronde langs fabrikanten doen om te kijken wie welke op voorraad heeft. Binnen twee dagen zijn ze in principe binnen.” Omdat deze zaak een eigen atelier heeft, kunnen de jurken snel op maat worden gemaakt. Dat kan ook de eigenaresse van EMB Fashion zelf doen. ,,Het is nog geen hoogseizoen, dus ik heb een plek in mijn atelier vrij waar ze gebruik van mag maken", biedt hij aan.

De SluierXL Bruidsmode in Arnhem heeft al wat mailtjes van bezorgde bruiden gehad. Eigenaresse Rebecca Nutbeij stelt ze gerust: ook zij heeft ongeveer 250 jurken hangen. ,,Misschien heb ik zelfs voor een deel de jurken in de collectie die ze zelf hadden gekozen. Bruiden, wees niet bang, er is altijd iets. Het komt goed.”