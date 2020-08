Hulpdiensten druk met watersporters in nood door harde wind aan zee

Een week geleden stelde Reddingsbrigade Nederland voor om langs de hele Hollandse kust, om de 500 tot 1000 meter, vlaggenmasten neer te zetten. Met vlaggen in diverse kleuren kan dan worden aangegeven of het, vanwege bijvoorbeeld sterke stroming of harde wind, wel veilig is om de zee in te gaan. Als een rode vlag wordt gehesen, is zwemmen verboden. Als de gele vlag wappert, is de zee onstuimig en mogelijk gevaarlijk, maar mag er wel gezwommen worden.