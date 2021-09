Hyena in voorjaar kort ontsnapt uit DierenPark Amersfoort

De woordvoerder van het dierenpark zei dat de ontsnapping van de hyena van een heel andere orde was dan het ontsnappen eerder van de wolven en de chimpansees. De hyena had een gat in een hek gebeten en was er daarna doorgekropen.

“We waren toen nog dicht voor bezoekers vanwege de coronapandemie en bovendien kwam de hyena niet verder dan wat wij ‘de backoffice’ noemen, de plek die alleen toegankelijk is voor medewerkers. Bovendien wisten we het dier in een mum van tijd weer in zijn eigen verblijf te krijgen. Niemand heeft gevaar gelopen door de ontsnapping van de hyena.”

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees. Zij moesten worden doodgeschoten, omdat ze erg agressief waren. Eind augustus dit jaar ontsnapten twee wolven uit hun verblijf in DierenPark Amersfoort. De ontsnapte wolven hadden de laagste rang in de roedel. Ze waren zo in de stress geraakt, dat ze in een “adrenalinerush” het hek konden ontwrichten. Een van die wolven overleed na de ontsnapping aan hartfalen.