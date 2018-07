Om de site in de lucht te kunnen houden was geld nodig, vertelde Goal Gorilla-baas Taco Potze. ,,De volgende stap die we moeten maken om de site draaiende te houden kost 8.000 euro", zei hij begin mei. ,,Zonder financiële injectie zal het lastig worden om verder te gaan.''



Met zijn eigen bedrijf wilde Potze dat niet inleggen, de site moest juist advertentievrij blijven. TMG, de officiële eigenaar van het ter ziele gegane Hyves, gaf tegenover de krant Tubantia al aan geen interesse te hebben in een doorstart.



Inmiddels is de site uit de lucht. De gegevens van de 20.000 gebruikers zijn vernietigd, zo meldt het bedrijf. "Helaas hebben we geen investeerder gevonden om de website verder te ontwikkelen en in de lucht te houden. De site is daarom ook offline en alle gegevens zijn verwijderd."