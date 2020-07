Ic-arts Gommers schrikt van Duitsers tijdens vakantie in Zeeland: ‘Ik stop voortaan een mondkapje in mijn zak’

Gommers week vanwege het slechte weer met zijn zeilboot uit naar Middelburg. Tot zijn tevredenheid zag hij daar keurig coronaproof ingerichte terrassen en winkels, maar de regels werden in zijn ogen niet altijd goed nageleefd. Zo liepen mensen tegen de richting in van het terras af. Hij voelde de neiging hen aan te spreken ‘maar ik ben Mark Rutte niet’, zo noteert Omroep Zeeland.

Mondkapje

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, door de coronacrisis een bekende Nederlander, kreeg het idee dat Duitsers minder goed op de hoogte waren van de coronaregels. Tijdens zijn vakantie had Gommers voor de eerste keer in vele weken tijd om te winkelen. Hij vluchtte de drukke Hema uit, omdat veel toeristen zich niet aan de afspraken hielden. Zijn les: voortaan voor drukke plekken een mondkapje op zak hebben.

Ik ga voortaan zorgen dat ik ergens in m’n zak een mondkapje heb, of er nou wel of geen bewijs voor is

Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland stelt Gommers dat extra maatregelen niet nodig zijn: ,, We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt doordat we extra testen.’’

Gommers maakt zich wel zorgen over België: ,,De grenzen zijn niet dicht, zeker niet in Zeeland. We moeten op onze hoede zijn.’’ Ook in Rotterdam zijn er veel Duitse toeristen, bijvoorbeeld in de Markthal. Ook zij lijken zich niet altijd bewust te zijn van de regels, zoals de plicht om een mandje of wagentje te pakken bij supermarktbezoek.