Identificatie gruwelijke Haarlemse flatbrand neemt meer tijd in beslag

Bij de uitslaande brand viel woensdagavond een dode. Even voor elf uur ‘s avonds werd er een explosie gemeld in de Haarlemse galerijflat. Normaal worden personen vrij snel geïdentificeerd, maar volgens politiewoordvoerder Wendy Boudewijn van het korps Kennemerland was het lichaam in dusdanig slechte staat dat dit tot op heden nog niet is gelukt.



Buurtbewoners verklaarden tegenover Hart van Nederland: ,,Officieel is er één dode gevallen en verder geen nieuws, maar wat wij als bewoners hebben gereconstrueerd is dat de vader zijn vrouw omgebracht heeft. Dat hij haar in de slaapkamer verbrand heeft”, zo zei de buurman. ,,Vreselijk. Afschuwelijk.”



Drie kinderen die het stel al had zijn volgens de buurt elders ondergebracht voor de brand uitbrak. ,,De man is aan het eind van de straat gearresteerd”, vervolgt de buurman. ,,Hij heeft staan kijken hoe zijn eigen huis stond af te fikken.’’