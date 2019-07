Iedere keer trapte ik er weer in: 'Deze keer kies ik écht voor jou!’

Mopperweer: wisselval­lig­heid troef met buien en een matig zonnetje

11:56 We klagen wat af over het weer. Als de mussen in juni gebraden uit de dakgoot storten, is het te warm. Als je in juli een truitje aan moet trekken, is het te koud. Een week boven de dertig graden en je mag de tuin niet meer sproeien. Een paar dagen typisch Nederlands weer en we mopperen dat het een lust is.