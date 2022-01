Iedereen is op zijn eigen manier op z'n hoede voor het bestuur

Het duurde even, bijna driehonderd dagen, maar eindelijk is er een nieuw kabinet, opnieuw aangevoerd door Mark Rutte, die daarmee het record van Ruud Lubbers, als langst zittende premier, wil verbreken. Op de dag dat de coalitie werd gepresenteerd, publiceerde onderzoeksbureau I&O Research een rapport waarin het vertrouwen in onze nieuwe regering werd onderzocht. Dat was niet best.