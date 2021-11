Iedereen op de juiste wijze herdacht

Dit artikel is onderdeel van een uitvaartspecial die op 2 november bij de krant zit. Alle artikelen vind je hier.

Levenskringloop

Je kunt de as van een overledene koesteren in een fraaie urn of verwerkt in een sieraad – of zelfs een tatoeage. Je kunt de materie ook ‘teruggeven’ aan de aarde door middel van verstrooiing of door de as te begraven in een ecologisch verantwoorde natuururn, die in de loop van de tijd vergaat. Een paar voorbeelden:

Biologisch afbreekbare urn ‘berk’ (met echte berkenbast). urnenwebshop.nl (€319)

Bamboe urn ‘eco burial’. urnwinkel.nl (€89)

Urnbootje voor een waterbegrafenis. studiodecampagne.nl (€389,99)

Een kaart voor het raam

Marlou van Uden kreeg na haar moeders heengaan veel medeleven via de post, maar wát een clichés! Nee, dan haar vriendin: die gaf een stekje van moeders lievelingsplant. ‘Elke keer als ie bloeit, maakt mijn hart een sprongetje.’ Zo werd Plant-je Rouw geboren: een spreuk of gedicht op een kaart van groeipapier waarin bloemzaadjes zijn verwerkt.

Vingerafdruk

In gedenksieraden is vaak een vleugje crematieas verwerkt, maar niet iedereen vindt dat een fijn idee. Wil je toch iets van de overledene bij je dragen? Een hangertje, armband of ‘herinner-ring’, voorzien van vingerafdruk of handschrift van de overledene, is uniek. Zo is er maar eentje opde wereld.

Troost in droevige tijden

Fleur Baker heeft een webshop met invulboeken voor feestelijke gebeurtenissen als een geboorte, bruiloft of zwangerschap. Maar het kan ook misgaan, en voor die momenten was er niet veel. In dit troostrijke miskraamboekje kun je in droevige tijden je gevoelens de vrije loop laten.

Coronaproof

Dit condoleanceboek is gemaakt van hout; de invulbladzijden voor de gasten zijn losbladig, zodat iedereen virusveilig een laatste groet kan achterlaten met het eigen schrijfgerei.

Papierverwerking

In Mijn rouwreis, een invuldagboek speciaal voor iedereen die rouw ervaart, neemt Annemiek Dogan je iedere dag mee op die reis. Daarbij deelt ze haar kennis over rouw. Met veel praktische tips en hulpschema’s, én Annemieks eigen verhaal.

Mijn rouwreis – Annemiek Dogan. (Uitgeverij Zilt, €29,99; ook op video te bekijken)

Zeven kaarsjes op de kist

Een kandelaar met zeven armen voor evenzoveel waxinelichtjes. Dat aantal is niet zomaar gekozen: zeven is voor velen een geluksgetal en beladen met symboliek. Denk aan de zeven wereldwonderen, de zeven kleuren van de regenboog, er zijn zeven continenten, zeven chakra’s en zeven dagen in de week. Het herinneringslicht kan dienst doen als condoleancecadeau of gedenkgeschenk.

Met as en bloemen

Toen de oma van Daphne Hagendoorn overleed, besloot ze de herinneringen te verwerken in ‘sieraden voor het interieur’: aardewerken borden, vaasjes en tegels met gedroogde bloemen of blaadjes, waarin ook wat van de as is verwerkt. Zo heb je een mooi voorwerp én een toepasselijk monumentje voor een dierbare overledene.

