Iedereen op het NK denkt aan Madiea, maar niemand noemt haar naam

‘Op zondag braaf in de kerk, maar doorde­weeks aan het netflixen’

15:01 De tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’ in het Catharijneconvent in Utrecht schetst een treffend beeld van de belevingswereld van ruim 300.000 reformatorische christenen in Nederland. Schrijver en ervaringsdeskundige Franca Treur herkent de gespannen verhouding tussen het geloof en de wereld bij veel jongeren.