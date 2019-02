Iemand wenste Hans (60) kanker toe: ‘Heb vriendelijk teruggemaild dat ik dat al heb’

God, wat was dat een ongemakkelijk moment. Koningsdag 2018. Wethouder Hans Nijhof (60) deed met het voltallige college van burgemeester en wethouders een rondje langs alle feestende dorpen in de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug. In Maarsbergen kreeg hij een gegrild stukje vlees aan een prikkertje aangeboden. Het hele dorp was uitgelopen. Hij stopte een hapje in zijn mond, maar het wegslikken lukte niet. De wethouder, strak in het pak, moest over zijn nek. Alle Dixi’s waren bezet, hij kon niet anders dan uitwijken naar een struik. ,,Ik wist: foute boel. En ik wist ook meteen dat het slokdarmkanker was.”