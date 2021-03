Iets minder coronabesmettingen dan afgelopen dagen

Gisteren en vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen per dag met respectievelijk 6432 en 6068 plots fors hoger dan de afgelopen weken. Het waren de hoogste aantallen sinds half januari. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. Dat is 10 procent meer dan een week geleden.

De cijfers duiden erop dat de derde golf nu echt is ingezet, stelde OMT-lid Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gisteren tegenover deze site. ,,We weten dat de R (het getal dat aangeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld besmet, red.) net boven de 1 ligt. Dan verwacht je dus een toename. In die zin verrassen deze cijfers me niet.’’

Volgens Voss is het nog te vroeg om te concluderen of de hoge besmettingscijfers ook een gevolg zijn van de laatste versoepelingen. Na de middelbare scholen (gedeeltelijk) zijn sinds vorige week woensdag ook de kappers en andere contactberoepen weer open. ,,We gaan nog zien wat het effect daarvan is.’’ De infectioloog ziet vooral dat mensen ongeduldig worden. ,,Je ziet hoe druk het is op de weg, en soms in de treinen. Dat is zorgelijk, want we moeten echt nog even alert zijn. De vooruitzichten zijn positief, maar op dit moment is er nog heel weinig speelruimte.’’

Meer getest

Het RIVM constateert de laatste weken dat veel meer mensen de gang naar de teststraat maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start van het hooikoortsseizoen. Het percentage tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens tussen de 7 en de 8 procent.

Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, waarschijnlijk als gevolg van de toenemende vaccinatie binnen die leeftijdsgroep.

Voor het eerst constateerde de rijksdienst in de zogenaamde kiemsurveillance dat de Britse variant van het coronavirus echt de overhand gekregen heeft. Het RIVM en het kabinet waarschuwen al sinds januari voor het effect van die mutatie op het aantal besmettingen. De variant zou enkele tientallen procenten besmettelijker zijn dan de ‘klassieke’.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met Covid-19 in het hospitaal lagen. Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.

In de ziekenhuizen is de situatie sinds eind januari tamelijk stabiel. Afgelopen week liep het aantal nieuwe opnames weer iets op, zowel op de verpleegafdeling als op de intensive care, maar gisteren daalde het weer wat. In de Tweede Kamer waarschuwden RIVM-baas Jaap van Dissel en ziekenhuisvoorman Ernst Kuipers afgelopen week voor te snelle versoepelingen. De verwachting is dat de vaccinatiecampagne pas na deze maand effect heeft op de situatie in de zorg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.