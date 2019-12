Ik ben dus die vrouw die dagelijks de politie belt over knalvuurwerk

Serveer­ster (21) geslagen om gestolen wijnglas: ‘Hij zei: ik heb tien keer je maandloon uitgegeven’

27 december Of hij zijn lege wijnglas nog even wilde teruggeven voordat ze café Fabels in Enschede verlieten? Die vraag kwam serveerster Shannen Simons duur te staan. De klant reageerde woedend en gaf haar een klap in het gezicht. ,,Van schrik en in tranen ben ik weggerend’’, zegt Simons. Ze doet nu een getuigenoproep op Facebook.