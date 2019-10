‘Ik ben een vrij man!’ riep hij. En toen kwam mijn mededeling ‘Ik ben zwanger’

mogelijk misdrijf Ongeloof in Diemense straat na overlijden vrouw en baby: ‘Dit is echt afschuwe­lijk’

15:30 Een 48-jarige man zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw en een kind in Diemen. De lichamen werden vrijdag gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan, zo maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De politie onderzoekt nog of sprake is van een misdrijf, maar de huurder van het huis is op de dag van de vondst aangehouden.