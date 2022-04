Ik voel me vereerd, maar zaken regelen voor een collega is eigenlijk ‘not done’

Nieuwe wending in slepende moordzaak Daan Mellée: verdachte Bart de J. (31) opnieuw opgepakt

De politie heeft donderdagochtend een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Daan Mellée (26). Het gaat om Bart de J., een 31-jarige Hengeloër die al eerder aangehouden is en nog altijd verdachte was in de zaak.

9:31