‘Ik vroeg of er nog vragen waren, het bleef doodstil’

Een paar keer per jaar geef ik lezingen in gevangenissen. Dat vind ik belangrijk, want er zijn nog genoeg gedetineerden die gered kunnen worden, bijvoorbeeld door het lezen van mooie en betekenisvolle literatuur. Een boek is in staat om een mensenleven te veranderen, daar geloof ik heilig in.



Deze week mocht ik weer een lezing verzorgen in een penitentiaire inrichting. Bij binnenkomst, nadat ik mijn persoonlijke spullen in een kluisje had gedaan en door een metaaldetectiepoort was gewandeld, werd ik opgewacht door een opgewekte bibliothecaresse.