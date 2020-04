‘Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd gedacht dat er rond mijn 50ste iets ernstigs zou gebeuren’

Haar stem is het best in de morgen, als ze nog niet zo veel heeft gepraat. Dus spreek ik Sanny ’s ochtends. We bellen uiteraard, want Sanny de Bruijn (50) uit Haarlem zit in volledige isolatie. Een longontsteking (bijvoorbeeld als gevolg van corona) kan in haar geval dodelijk zijn en daarom ziet ze behalve gezinsleden helemaal niemand deze dagen.