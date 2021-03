Ik weet niet wat ‘houden van’ betekent. Moet ik me schamen?

Overleden vrouw in Zwolle is waarschijn­lijk Syrische actrice Raifa, landgeno­ten rouwen

18 maart Een 53-jarige vrouw die maandag in Zwolle onder verdachte omstandigheden is overleden, is waarschijnlijk de Syrische actrice Raifa Al-Riz. Kenners en fans betreuren haar dood en Arabische media schrijven over de ‘moord onder mysterieuze omstandigheden’. Buren van de vrouw bevestigen dat het om Al-Riz gaat. De broer van de actrice bevestigt haar dood.