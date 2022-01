Ik werd aan mijn armen opgetild en met spartelende beentjes de tram uitgezet

Ik las een bericht over een vrouw die werd aangehouden nadat ze haar bestelbusje vol tegen een boom had geparkeerd. De agenten wilde haar meenemen omdat ze te diep in het glaasje had gekeken, maar ze verzette zich hevig. Na een korte worsteling werd ze uit haar busje getild en meegenomen naar het bureau. Ik beeldde me in hoe de vrouw de volgende dag met een gi-gan-tische kater wakker werd. De gierende paniek in haar lijf en de lichtflitsen die door haar hoofd schoten terwijl de herinneringen langzaam naar boven kwamen. Wat. Heb. Ik. Gedaan?!

Ik dacht terug aan die keer dat ik zelf in kennelijke staat de tram uit ben gezet. Zonder twijfel het meest gênante moment in mijn actieve drinkende bestaan. Na een paar flinke bellen wijn in de kroeg stapte ik zwevend van de alcohol en de muziek in mijn oren de tram in en ging op de laatste vrije stoel zitten. Terwijl ik naar mijn ov-kaart zocht om in te checken, tikte een controleur in burger mij op m’n schouder. Waar ik mee bezig dacht te zijn. Op zwartrijden stond een boete van vijftig euro. Ik zette mijn muziek af en probeerde de man uit te leggen dat ik niet van plan was om zwart te rijden, maar dat ik mijn ov-kaart zo snel niet kon vinden.

Quote Tijdens de lockdown - die ik ook wel geksche­rend de slokdown noem - is mijn wijncon­sump­tie aardig gestegen. En ik ben niet de enige

Te laat. ,,Uw ID-bewijs, mevrouw.” Ik zocht naar de uitgang, maar dat ging niet meer. Achter hem stonden twee kleerkasten in burger en terwijl ik begon te schreeuwen ‘of hij trots was op zichzelf’ en hoe hij heette want ‘dan zou ik zijn manager wel eens bellen’ hoorde ik iemand in een portofoon om versterking vragen. Niet veel later zag ik een wit busje met zwaailichten de tram inhalen en werd ik door de kleerkasten aan mijn armen opgetild en met spartelende beentjes de tram uitgezet. Daar had ik twee opties: betalen of mee naar het bureau. Een volle tram keek toe hoe ik schoorvoetend mijn pinpas trok en met de staart tussen de benen vertrok. De volgende ochtend werd ik wakker met een kloppende kater en een kolossaal schaamtegevoel en beloofde mezelf om nóóit meer drinken. Het is gelukkig nooit meer zo ernstig uit de hand gelopen - ik had mijn lesje geleerd - maar dat nooit meer drinken… is niet gelukt. Sterker nog, tijdens de lockdown - die ik ook wel gekscherend de slokdown noem - is mijn wijnconsumptie aardig gestegen. En ik ben niet de enige.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat we tijdens de coronacrisis massaal meer zijn gaan drinken. Vooral vrouwen schenken zichzelf wat vaker een glaasje in. Het aantal zware drinkers - meer dan vier glazen per dag - nam onder vrouwen nam zelfs met 41 procent toe. Vrouwen zijn bovendien meer en sneller onder invloed van dezelfde hoeveelheid alcohol dan mannen en krijgen sneller lichamelijke klachten bij overmatig drinken. Geen statistieken om mee te spotten, zou je zeggen. Alcohol niet alleen slecht voor de gezondheid, het haalt ook het slechtste in mensen naar boven. ‘Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan’ luidt het gezegde, en daar is geen speld tussen te krijgen. Vorige week nog, tijdens een verlaat kerstdiner, raakte ik in een felle discussie met mijn tafelgenoot. Geen goed idee in combinatie met de groothandel hoeveelheid wijn die we al naar binnen hadden gekieperd. Het werd een avond om snel te vergeten.

Nu 2022 is begonnen en de nieuwjaar voornemens je om de oren vliegen, trappen duizenden Nederlanders af met Dry January: een maandje alcoholvrij. Persoonlijk heb ik niet zoveel met het idee om eerst vol op de rem te staan en daarna weer een dot gas te geven. Ik verminder liever gestaag mijn snelheid in 2022 en heb mezelf voorgenomen om de alcohol uitglijders en de met drank overgoten avonden tot het minimum te beperken. Wat jouw voornemen ook is: wees vooral niet te streng voor jezelf als het niet lukt. We moeten immers zelf de slingers ophangen en dat is momenteel al lastig genoeg. Het laatste wat je daarbij kan gebruiken is een schuldgevoel. Nee, dan toch liever een kleine kater.

Abonneer je op de podcast Zij Zegt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elke week ook via Spotify en iTunes te beluisteren.

Stelling: Dry January heeft absoluut wel/geen zin

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.