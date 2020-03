‘Ik wist: als ik terug ben uit Zweden, is het toch weer uit’

CORONAVIRUS LIVE | 28 medewer­kers ziekenhuis Tilburg besmet, aantal besmettin­gen in Nederland op 382

15:54 28 medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg hebben het coronavirus opgelopen. Geen van hen was in risicogebied geweest. Ze hadden ook voor zover bekend geen contact met mensen bij wie een besmetting is vastgesteld. Het totaal aantal besmettingen in Nederland is de afgelopen 24 uur met 61 toegenomen tot 382. Het dodental is opgelopen naar 4. Ook vandaag houden we je live op de hoogte in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.