Ik zie en hoor vaker mensen die denken zich zo arrogant te kunnen gedragen

Limburg gaat wasberen afschieten: ‘Onnodig en dweilen met de kraan open’

De wasbeer is sinds 2018 weer terug in Limburg. De ongenode gast is met te veel, de opvang bij Stichting AAP is vol en de dieren zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en de volksgezondheid. Daarom heeft de provincie Limburg dinsdag toestemming gegeven om het dier af te schieten, maar volgens bioloog Jaap Mulder is dit ‘dweilen met de kraan open’.

13 oktober