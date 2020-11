Illegale raves steeds grimmiger, agent krijgt kaakslag

Burgemeester wil hogere coronaboetes voor illegale feesten

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer pleit voor hogere boetes voor organisatoren van illegale feesten. ,,Deze feestjes zijn asociaal en onverantwoord in een tijd waarin we allemaal ons best doen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en verdere schade aan de economie te beperken”, zegt de burgemeester.



De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft vandaag een last onder dwangsom opgelegd aan jachtbouwer Oceanco in Alblasserdam. Deze maatregel volgt op een illegaal feest dat 23 oktober plaatshad op een schip langs de kade van het bedrijf. De feestgangers hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Bij een volgende overtreding moet het bedrijf een dwangsom van 10.000 euro betalen.



Toen de politie een einde wilde maken aan het feest, gooiden enkele aanwezigen stoelen en glazen naar de agenten. Twee agenten raakten daardoor lichtgewond. Vijf personen werden aangehouden. Later bleek een van de feestvierders besmet te zijn met het coronavirus, waardoor tien agenten thuis in quarantaine moesten.



,,Dit soort feestjes zorgt ervoor dat de maatregelen alleen maar langer van kracht blijven en de druk op de zorg ook in onze regio nog verder toeneemt”, zegt Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij wijst erop dat zijn regio op de derde plaats staat van het aantal landelijke besmettingen. ,,Tegen die achtergrond is het onacceptabel dat dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden.”